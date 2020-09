Joan Pons, el español que participa en la vacuna de Oxford: "Hay esperanza, es normal que las vacunas se paren"

De momento, ya no se pondrán según dosis de la vacuna

"Si yo tengo cualquier sítoma de cualquier enfermedad tengo que comunicarlo y, entonces, el estudio se para. Eso me da mucha más confianza porque así sé que la vacuna será segura", ha dicho Pons nen 'Ya es medidodía'. "Es normal que esto se paralice, no cononozco ningún estudio de este tipo que no se haya parado alguna vez. Tendrán que comprobar la relación de esa mielitis con la vacuna pero yo estoy seguro de que ésta va seguir adelante. No perdáis la esperanza", ha concluido el enfermero.