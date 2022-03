Paco, afectado por las lluvias torrenciales de Málaga: "No puedo llegar a mis animales y eso hace que no entre ni un euro en mi casa"

.La salida de su cauce del Almáchar y del Genal ha hecho que varios vecinos de la zona se hayan quedado atrapados en sus casas. En total se trata de unas 70 casas, que no pueden abandonar sus propiedades al estar los ríos desbordados.

Un reportero de 'Ya es mediodía' se ha desplazado hasta allí, desde donde ha podido hablar con Paco, un vecino afectado por las lluvias torrenciales de los últimos días que no puede ir a trabajar: "No puedo llegar a mis animales y eso hace que no entre ni un euro a mi casa", nos ha contado muy preocupado.