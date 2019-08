‘Ya es mediodía’ se ha trasladado hasta Alcalá de Henares para filmar el cartel que ha colgado un taller de autolavado de coches, en el que se ve explícitamente a una mujer en bikini lavando un coche. Tanto los vecinos como el Ayuntamiento creen que es “sexista y vejatorio”, pero el dueño del negocio no ve dónde está el problema. “Me gustó la imagen y la he puesto ya está. Si la Fiscalía me pide que lo quite, pues lo tendré que hacer”, ha dicho ante nuestras cámaras.