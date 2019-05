La madre que dio de fumar a su bebé: “Fue una niñería, estoy muy arrepentida”

“Estábamos en una fiesta de cumpleaños y el niño se acercaba mucho a la gente que fumaba. Entonces, le pusimos un cigarro en la boca para que le cogiera manía al tabaco y lo que me hizo gracia es que nos dio las gracias. Yo estoy muy arrepentida, no debería haber subido ese vídeo, no sabía que iba a llegar a tanto porque mi cuenta de Instagram es privada”, ha explicado María entre sollozos, pidiendo perdón y diciendo que quiere mucho a su hijo, al que llevaba 6 años intentando tener.