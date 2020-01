Marta López olvida a Alfonso Merlos con Álex González: "Estás más bueno"

Álex González ha visitado el plató de 'Ya es Mediodía' para adelantar algunos detalles sobre la nueva temporada de la serie 'Vivir sin permiso'. Pero su visita ha causado furor entre las colaboradoras y no solo porque sean fans de la serie. No sabemos si es su sonrisa o el color de sus ojos, pero Marta López no ha podido resistirse ante los encantos del actor y se ha mostrado muy cariñosa con él. Tanto es así, que mientras Álex contaba cómo ha sido la evolución de su personaje, la colaboradora le ha dedicado todo tipo de piropos y Sonsoles Ónega ha tenido que recordarle que tiene pareja.