Frigenti dispara contra Alba Carrillo en YEM: “Es muy feo pedir el despido de un compañero”

La guerra de GH VIP ha llegado hasta la mesa e ‘Ya es mediodía’. El comentario que Alba Carrillo le hizo a Irene Junquera dentro de la casa – dijo que, si se nominara en YEM, ella echaría a Frigenti para darle el puesto a Junquera – ha dado mucho que hablar y Frigenti le ha contestado in situ. Esto es lo que le reprocha:

“Yo juzgo a los concursantes porque es mi trabajo y pido respeto por ello. Está muy feo pedir el despido de un compañero, pero no está feo que opine de su concurso porque para eso ha entrado. Nuestra relación era buena, pero su concurso no me está gustando y por eso lo critico”.