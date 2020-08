Una mujer apuñala varias veces en los testículos a su pareja por un desencuentro sexual

La policía encontró al hombre en el suelo, en un charco de sangre, y a la mujer un poco más adelante. Él fue llevado al hospital y a ella la detuvieron y requisaron la navaja con la que, presuntamente, cometió la agresión. El juez la ha dejado en libertad con cargos y ha decretado una orden de alejamiento , a pesar de que la víctima decidió no denunciar.

Los vecinos de la zona dicen que no vieron nada, pero cuentan que cerca de esa zona hay un local donde ya ha habido varias veces broncas entre los asistentes.

Ana Villarrubia, psicóloga presente en el plató, ha explicado que en estos casos hay un asunto fundamental: cómo es esa relación de pareja. Según ella, estos arrebatos violentos no se producen de la noche a la mañana, sino que se van gestando. “Suelen obedecer a una historia de abuso sexual, infidelidad, venganza,… No son azarosos ni mucho menos y no se tejen de un día para otro. Habría que ver cómo se ha ido construyendo la relación entre ellos”.