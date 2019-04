Una mujer de 74 años murió en urgencias tras dos horas y media sin ser atendida

La familia de Lola, una mujer que murió en la sala de urgencias de un hospital de Almería al no ser atendida, todavía no asimila lo que les ha pasado. Lola fue trasladada desde su residencia hasta a urgencias porque “no respondía cuando le hablaban” pero allí nadie la atendió y murió tendida en una camilla pasadas dos horas y media. Sus familiares han puesto una denuncia.

“Vi que su brazo caía de la camilla”

Fue la hija de Lola la que se dio cuenta de que su madre, a la que tendieron en una camilla, había fallecido. “Me extrañó ver que le colgaba la mano y la llamé. Creía que estaba dormida pero, como no me contestaba, le puse la mano en el estómago y me di cuenta de que no respiraba”, es el duro relato de esta joven, que todavía no se cree que su madre haya muerto.