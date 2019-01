'Ya es mediodía' ha entrevistado al padre del niño de cuatro años que murió de un disparo fortuito durante una cacería. Esto ocurrió hace 10 días y José Antonio Ávalo ha sacado fuerzas para denunciar al autor del disparo: "A día de hoy, esa persona no me ha lllamado ni mandado un mensaje o un correo para presentarme sus condolonecias o pedirme perdón", ha dicho. Sin embargo, a pesar de la tragedia, tiene claro que la culpa no es de la caza.

"Las monterías no son el peligro"

"¿Cuántos padres llevan a su hijo a un campo de fútbol o esquiar? El peligro puede estar en cualquier sitio al que vayamos, no sólo en la montería. Él era consciente con 4 años de que no se podía mover de la vera de su padre. Ahora no le volvería a llevar, pero tengo otro hijo y si a él le gusta la caza como deporte, no se lo voy a prohibir", ha sido su declaración. José Antonio es conciente del debate y la crítica que se ha abierto en redes sobre la presencia de los menores en las cacerías, pero él ha dejado bien claro que está "preocupado por el juicio".