Jerónimo Tristante, profesor: “Los padres que dejan a sus hijos enfermos en el cole no son malas personas, si faltan al trabajo les echan”

Jerónimo Tristante es profesor de Secundaria y tiene claro que los políticos no entienden cómo funciona el día a día de un centro educativo. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, no concibe que haya padres que dejen a sus hijos enfermos en el colegio, pero Tristante cree que está muy alejado de lo que ocurre en el día a día de los centros. “Prácticamente todos los años vienen niños enfermos al colegio”, dice. Y esto no es porque los padres “sean malas personas, sino porque si faltan al trabajo les echan”.