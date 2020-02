‘Ya es mediodía’ ha entrevistado en exclusiva a Petra, la primera persona a la que Manolo le confesó el crimen que acababa de cometer. “Él me abrió la puerta de cristal y dejó la reja y yo le pregunté que qué había hecho. Me lo dijo claro: he matado a mi madre; y yo le pedí que me dejara entrar por si la mujer todavía estaba viva y podíamos llamar al médico, pero no me dejó”, ha dicho. Una voluntad que ha sido muy alabada por la Guardia Civil, que ha tildado de heroína a esta vecina de Huelva.