Rafael Hernando, senador del PP, critica la ausencia de Vox en el homenaje de Estado por las víctimas del coronavirus: “Confunden la velocidad con el tocino”

Hernando también ha lanzado una crítica al Gobierno de Pedro Sánchez ya que cree que ya es hora de conocer cuál ha sido el número real de víctimas que ha dejado el coronavirus en España: “Hoy me hubiera gustado que hubiéramos sabido cual era el número real de las víctimas, sin querer con ello polemizar. Solo que después de un mes de que se haya acabado el estado de alarma deberíamos haber tenido tiempo suficiente para hacer recuento de todas esas personas”. En su opinión, “hubiera sido más justo no empecinarse en tener una cifra baja, pero no real, de muertos. Habría que pensar un poco en esas personas y sus familias”.