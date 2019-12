Su madre está en la residencia que ha estafado 3 millones de euros: “No la vamos a cambiar, estamos encantados”

Después de que saltara el escándalo sobre los gerentes de una residencia de ancianos en Burgos (que les han estafado a sus residentes alrededor de 3 millones de euros ), es sorprendente el testimonio que ha recogido ‘Ya es mediodía’. Julián tiene a su madre en dicha residencia pero está “tan contento” con el trato que recibe que la familia no piensa en sacarla de allí.

“El trato es exquisito en todos los aspectos: en alimentación, aseo, el equipo humano e, incluso, los gerentes. Estamos muy sorprendidos con lo que se ha dicho pero, hasta que no se demuestre que los ancianos no están bien aquí, no vamos a cambiar a mi madre. Para nosotros, sería un disgusto que cerraran esta residencia”, ha dicho.