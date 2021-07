Rosa Benito: "Amador Mohedano no debería sentarse hoy en 'Deluxe"

Rosa Benito , exmujer de Amador y colaboradora de 'Ya es mediodía', nos ha contado en el 'Fresh' qué le parece esta entrevista: "Yo le dije que no era el momento y l e pedí que no se sentase porque creo que va a sufrir ".

Rosa Benito se ha mostrado preocupada con la entrevista y ha dejado claro que no piensa verla. "En la docuserie no han hablado de él y creo que se está precipitando. No es el momento y esto no se va a parar nunca. Es dar voz a algo que lo que se debería hacer es calmar", ha opinado la tía de Rocío Carrasco .