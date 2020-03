Rosa Benito explica por qué no vuelve con Amador Mohedano: “Yo nunca hubiera metido a otra persona en mi cama”

"Él ha estado con otras mujeres y eso me fastidia"

Entonces, los colaboradores le han preguntado que, si se quieren tanto, por qué no han vuelto a retomar su relación: “No seríamos felices porque nos haríamos reproches. A mí me partiría saber que él sí ha conocido a otras mujeres cuando no ha estado conmigo porque yo no estado con nadie. Lo que se dijo de Montalvo era mentira y, a día de hoy, no se me conoce pareja. Yo nunca hubiera metido a otra persona en mi casa y en mi cama, y él lo hizo”.