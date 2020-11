Cuándo podría pedir Rosalía Iglesias, mujer de Bárcenas, su primer permiso penitenciario

Rosalía Iglesias, mujer del extesorero del PP Lusi Bárcenas y madre de Willy, cantante de ‘Taburete’ ingresó en prisión el pasado domingo a las 17:15 para enfrentarse a una condena de doce años y once meses de cárcel.

El periodista Alejandro Requeijo ha hablado de cuándo podría empezar Rosalía Iglesias a tener los primeros permisos penitenciarios : “Haciendo un cálculo y en función de lo que es la legislación, no antes de 2024".

Ha explicado que primero tendrán que atribuirle un “grado penitenciario”, que seguramente sea el segundo y que no podría empezar a “pedir permisos ordinarios de salida” hasta que no cumpla un cuarto de condena, lo que significaría que hasta 2024 no podría solicitarlo.