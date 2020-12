El plan navideño de Inés Arrimadas, solo con su marido y su bebé: “Es muy doloroso porque somos una familia grande”

A pesar de las restricciones, serán unas fiestas muy especiales para la líder de Ciudadanos ya que serán sus primeras Navidades como madre: el pasado mes de mayo nació su hijo, Álex. Debido a la pandemia, los abuelos del pequeño no pueden verle tanto como les gustaría. “Por prudencia no podemos ir a Girona [de donde es la familia de su marido] ni a Cádiz [donde están sus familiares]. Estamos invirtiendo para poder estar todos juntos la Navidad del año que viene”, ha explicado. Y todo ello a pesar de que los abuelos llevan sin ver a su nieto desde el verano. “Mis padres no ven a mi hijo desde agosto y mi suegra desde julio. Imagínate la pena de los abuelos”.