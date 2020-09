Almeida no puede decirle que no a Sonsoles Ónega: “Si usted me dice “te espero”, yo aguanto”

José Luis Martínez-Almeida , el actual alcalde de Madrid ha conectado en directo con ‘Ya es mediodía’ para contarnos la última hora del acuerdo sanitario y de control contra la segunda ola de coronavirus que afecta a la capital. El alcalde se estaba mostrando más esquivo de lo que acostumbre en sus entrevistas con Sonsoles Ónega y ella no ha dudado en hacérselo ver.

En esta ocasión, Martínez-Almeida no tenía la respuesta exacta y no sabía si se iba a producir un acuerdo entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Sanidad sobre las medidas a adoptar en Madrid, pero no quería que en ningún caso sus palabras estuvieran vacías de contenido. El alcalde tenía prisa y Sonsoles Ónega tenía que dar paso a publicidad, una situación que según ha explicado la presentadora, la dejaba con preguntas en el tintero.