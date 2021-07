José Luis Martínez-Almeida: “Santiago Abascal no es una persona non grata”

Respecto a la mala relación y aparente ruptura entre el Partido Popular y Vox, Almeida ha dejado claro que para él, Santiago Abascal no es una persona non grata “No, Santiago Abascal no es una persona non grata, creo que este tipo de señalamientos discrepan del comportamiento que hay que tener en política… Se le pueden reprochar cierta actitudes, pero no señalarle como una persona non grata”.