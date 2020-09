Ernesto, voluntario ensayo vacuna contra la covid19: "Me da más miedo que mis padres se contagien"

De camino a nuestra primera parada del día en el Hospital, Ernesto nos ha contado qué se le pasó por la cabeza para presentarse voluntario y cómo su familia no termina de entender su solidaridad, pero que él no piensa en los efectos que los ensayos pueden tener sobre su vida: “Me ha pasado por la cabeza, pero miedo no he tenido. Me da más miedo que mis padres se contagien. Tengo dos hijos y no entendían el tema de la solidaridad humana… Me dijeron “¡Qué pringado!” no entienden que ponga mi vida en riesgo por nada”.