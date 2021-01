El tirón de orejas de un médico de urgencias a los periodistas: “Estáis pidiendo a los políticos que vayan todos a una y hay que escucharos”

“Es zona de guerra, quedaros en casa”, es el mensaje que el médico de urgencias ha mandado a la población en un momento en el que la sanidad española vuelve a entrar en una grave crisis sanitaria. Castillo no sabe dónde se está contagiando la gente, en muchos casos no lo saben ni los propios pacientes, pero pide que seamos responsables para que la cosa no vaya a peor.