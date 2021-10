Los palmeros no podrán honrar a sus muertos el Día de Todos los Santos

Ante la inminente celebración de Día de Todos los Santos y ante la imposibilidad de que los palmeros puedan visitar a sus más de 5.000 familiares fallecidos en los cementerios de Tazacorte y los Llanos , acotados por la lava del volcán, la iglesia organiza un acto especial para que los palmeros no se queden sin honrar a sus muertos.

La dramática situación del Cumbre Vieja hace imposible a los cementerios y se intenta que los palmeros puedan mantener su tradición “No podemos desplazar el cementerio pero si simbolizar lo que significa el cementerio”. Hasta el momento, los campos santos no han sido sepultados por la lava, pero el acceso a los mismos es peligroso y muy complicado “De momento no hemos perdido ningún cementerio, pero el cementerio de Tazacorte está acotado como el cementerio Municipal de los Llanos tiene una colada muy cerca y está cubierto con una espesa capa de ceniza… No va a ser posible acceder a él en un corto plazo”.