El pediatra Roi Piñeiro pide tranquilidad ante los casos de hepatitis aguda en niños: “Esto es muy raro y son muy pocos los niños afectados”

Tras las últimas comunicaciones y la alerta de la OMS, el pediatra Roi Piñeiro ha comenzado su conversación con Sonsoles Ónega aclarando que “No hay que alarmar” y que lo datos que se están ofreciendo no son de nuevos casos “Muchos casos se están conociendo de forma retrospectiva y no se están produciendo en los últimos días”.

Respecto a la posible relación entre la pandemia y el uso de las mascarillas con este nuevo brote de hepatitis aguda, Piñeiro se ha mostrado prudente ya que todavía no hay certezas sobre el origen de la hepatitis “Son teorías, de momento no se sabe si es un proceso infeccioso, no podemos decir tampoco que el origen sea el adenovirus…” y ha recalcado que los menores más afectados no las han usado “Suele ser en menores de 5 años y ellos nunca han llevado mascarillas”.