Sonsoles Ónega ante el caso de la vidente Pepita Villalonga: “Yo he ido alguna vez”

“Tienes un muerto en la espalda. Tu perra y tú no llegáis al fin de semana”, es una de las frases que según la parte demandante aseguran haber provocado su pánico y haberle llevado a pagar hasta 30.000€ a la vidente Pepita Villalonga para salvar su vida. Piden 8 años de cárcel para Pepita y sus dos colaboradores, pero según ha informado Mayka Navarro el juicio ya está listo para sentencia y ha explicado que el Fiscal no ha presentado acusación porque es la palabra de una contra la otra. No han encontrado un engaño suficiente para que se establezca que ha existido un delito y la estafada no ha podido probar todos los pagos que asegura haberle hecho a Pepita Villalonga.