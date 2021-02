Sonsoles Ónega presenta ‘Ya es mediodía’ dentro de una burbuja: “El último que lo intentó se rompió un brazo”

Confiando en que alguien la sacara de la burbuja , la atrevida presentadora de ‘Ya es mediodía ’ ha vuelto a demostrar que no hay nada que le pare y ha comenzado el programa metida en un burbuja gigante: “¿Se imaginan un futuro dentro de bolas como estas?” .

Sonsoles Ónega siempre al pie de la información, no ha querido que se lo cuenten y ha comprobado en primera persona qué se siente al estar metida en una burbuja gigante. O lo que es lo mismo, la que podría ser la nueva forma de disfrutar de un concierto o una reunión de personas sin miedo a contagiarnos de covid19 .

“¿Se imaginan un futuro dentro de bolas como estas?”, ha asegurado la presentadora metida dentro de la burbuja y comprobando que igual no es tan mala idea que nuestra vida intente recuperar un poquito la normalidad con esta nueva medida de protección. Aunque, estar metido en una burbuja, normal, normal no es. Eso sí, Sonsoles ha bromeado con la libertad de movimiento que las personas que no son muy altas tienen dentro de la burbuja.