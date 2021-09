La abuela paterna del menor desaparecido en Morón: “No creo que la madre le haya hecho nada”

Antes de mostrarnos la conversación integra que ha mantenido con María, la abuela del menor desaparecido, José Araque, reportero de ‘Ya es mediodía’ , nos ha dibujado a una mujer destrozada que no puede dejar de llorar y que repite a modo de mantra su deseo de encontrar a su nieto.

Además, de desear con todas sus fuerzas que aparezca su nieto, María está convencida de que la madre del menor no ha sido capaz de quitarle la vida “Yo no creo que su madre haya hecho nada… ella siempre ha vivido por él… siempre para él…” .

Antonio, el hijo de María, ha pedido por favor que no se emitiera la entrevista con su madre porque le produce un gran dolor escucharla en ese estado. Una petición ante la que ‘Ya es mediodía’ no ha tenido ninguna duda en acceder y no mostrar el dolor de una abuela.