Alberto, denunciante de la supuesta patada de Íñigo Errejón: “Me hubiera conformado con un perdón”

Asegura que la existencia de las cámaras de seguridad le animaron a denunciar “¿Si no hay cámaras quién se atreve a denunciar a un diputado?” aunque, mantiene que estaban muy lejos y no muestran lo que sucedió con claridad “Fue una patada de desprecio de “estás estorbando, vete de aquí” y reconoce que su actuación tampoco fue del todo correcta “No venía a cuento que le dijera que le estaba poniendo a parir en internet, eso es verdad” y niega que tras el golpe volvieran a cruzar palabra “Una vez que me da la patada, yo no he vuelto a hablar nada más con él”.

“He estado dos años haciendo cine, he tenido mi negocio… Soy un señor conocido en el barrio”, asegura Alberto para negar que el joven que le acompañaba fuera su amigo. Además, nos ha explicado que no ha tenido ningún contacto posterior con el diputado “Ninguna, ni me ha mirado” y que hubiera sido capaz de retirar la demanda con un simple perdón “Me hubiera conformado con el perdón… Incluso el periódico que habló mal de mí, me dijo que era amigo de Íñigo Errejón y le dije que no me importaría hablar con él y arreglarlo”.