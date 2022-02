Hermana del hombre de Móstoles que tenía a su padre muerto en casa: “Estaba en su dormitorio, tapado con mantas”

María José asegura que el dinero sería el único interés que habría movido a su hermano y que en su día le dijo que no le iba a volver a ver con vida “Me dijo “no te vas a enterar ni del día en el que se muera tu padre… Él tomaba una medicación y no sé si se la daría…”. Respecto al modo en el que las autoridades han encontrado el cadáver, nos ha contado que el cuerpo de su padre estaba “En su dormitorio, tapado con mantas”.

No podían imaginar que José Manuel tuviera a su padre muerto en casa, pero había indicios que les podrían haber alertado “Alguna mañana me daba mal olor, pero no pensaba que podía tener al padre muerto… No nos lo podíamos imaginar”.