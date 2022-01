Macarena, madre del niño de Morón: “David murió en mis brazos y fue una pesadilla”

“Cuando salga la verdad, veréis una versión diferente, en la cual yo soy otra víctima por culpa de una enfermedad que yo no me he buscado. Y, lo que sí quiero que quede claro, es que yo a mi hijo no le he hecho ni un rasguño. Al contrario, quererlo mucho hasta el día de su muerte. No puedo hablar nada más. Sólo, decir, que ya llegaría mi hora de hablar porque, de decir la verdad, la verdad ya está dicha. No hay otra pero si muchas cosas que agregar porque, cuando mi hijo murió, yo perdí la cabeza. David murió en mis brazos y fue una pesadilla”, así ha explicado Macarena a la reportera de ‘Ya es mediodía’, Inma Rivas, cómo está viviendo este momento.