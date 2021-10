Abogada de la víctima de La Manada, ante el perdón de 'El Prenda': “No le cree”

Según Teresa Hermida, su defendida no cree que el perdón de El Prenda sea sincero “ No se lo cree porque piensa que lo podría haber hecho de otra manera… Ella está esperando el perdón desde el primer momento… Ese perdón ha llegado después de cinco años”. Pero ha encontrado un pequeño detalle positivo ante esta carta “Ella ve que se han reconocido los hechos, pero el líder de La Manada, que lo que hace es valorar lo que ha vivido y el apoyo que ha tenido durante estos año s”.

La abogada de la víctima está convencida de que se trata de una estrategia de José Ángel Prenda para conseguir sus primeros permisos penitenciarios y que en su opinión, no deberían dárselos “No, por supuesto que no, aunque no es necesario el arrepentimiento, se tiene que tener en cuenta y se valorara… Es una estrategia para obtener beneficios penitenciarios… El perdón es totalmente ficticio y el daño no sé cómo piensa repararlo”.