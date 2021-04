Las agenda de Rosa Benito: “Quieren que saque las pruebas y las tengo”

Rosa tiene la sensación de que a Rocío Carrasco le ha molestado sobre todo los platós que Amador Mohedano se ha hecho hablado de ella y de la familia pero también de que es algo que ella no ha hecho “Pienso que es por todos los platós que ha hecho Amador… No, no yo no me he hecho ningún plató hablando mal de Rocío. Hace 5 años que me fui de Sálvame… Cuando lo he hecho es para hablar bien… Él está en su derecho de hablar, todos tenemos derecho de hablar de nuestra vida, que para eso es nuestra”.