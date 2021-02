Los dardos de Ana Obregón a Irene Montero: "Nuestra ministra se empeña en celebrar el 8-M para que empiece la cuarta ola"

Ana Obregón estalla contra Irene Montero

Pero ahí no ha quedado la cosa, no solo ha querido mostrar que no está a favor de estas concentraciones sino que también ha ido al lado personal de Irene Montero y Pablo Iglesias sobre si han pagado a la niñera de sus hijos con dinero público. "De una madre a otra madre, de una madre soltera que ha cuidado, educado y trabajado sin tener que utilizar (como dicen que has hecho tú) una niñera pagada con dinero público, una madre que no ha tenido a Pablo para que le compre un chalet y tener un ministerio (qué suerte), una madre que ha cogido de la mano a su hijo luchando contra el cáncer y no la ha soltado hasta el último momento", le ha escrito en Instagram a la ministra.