Antonio David Flores, con la conciencia tranquila: “Los que están en mi casa son mis dos hijos, disfruto de ellos y esa es la mayor recompensa”

En esta ocasión más por el estreno de su esposa Olga Moreno en ‘Supervivientes 2012’ que por el desgarrador testimonio de su exmujer Rocío Carrasco, Antonio David Flores ha vuelto a ser uno de los personajes protagonistas de la jornada. Ante la pregunta de que si vio a Olga lanzarse del helicóptero y hacerle una gran declaración de amor, el colaborador ha dicho que sí pero que prefería no entrar a comentar el concurso de su mujer: “La vi muy bien, espero que tenga un buen concurso y que la traten como concursante y no se la vincule conmigo porque en este momento en el que me encuentro porque me han colocado ahí, creo que hablar de ella sería perjudicial para ella… Prefiero no hablar, que la gente la conozca como concursante y la valore tal cuál es”.