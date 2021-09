Antonio David Flores rompe su silencio con Jiménez Losantos: “La llevaba a los juzgados con la intención de ayudar a mis hijos”

Recordemos que su hijo David Flores ha lanzado un comunicado en el que advierte que tomará medidas legales y pedirá prisión para sus dos progenitores si ellos no cesan la guerra judicial que tienen abierta. Aunque se ha mostrado cauto en sus respuestas, ha llamado la atención que Flores no respondiera a la pregunta de si Rocío Carrasco se había puesto o no en contacto con sus dos hijos “Me encantaría responderte a eso, pero no lo voy a hacer”.