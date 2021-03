En todo momento respetando el dolor que Rosa estaba sintiendo al ver a su sobrina llorar y reconocer que no sabía nada de su intento de suicidio , Isabel Rábago ha querido saber si la colaboradora de ‘Ya es mediodía Fresh’ además de hablar públicamente del tema había llamado a su sobrina para interesarse por su estado de salud. Rosa se ha quedado muy sorprendida por la pregunta y la intención de la misma ha dejado las cosas muy claras: “Yo te voy a responder, no la he llamado… pero yo no estoy aquí para ser cuestionada ni para responder preguntas ”.

La periodista se ha mostrado sorprendida “Me sorprende, yo no estoy cuestionando, estoy preguntando… Yo la he visto mal a Rosa”, pero ha intentado mostrarse prudente. Eso sí, hasta que ha salido un nuevo tema de conversación. Rábago se ha mostrado muy crítica con Benito y ha dudado en muchas ocasiones de que la familia no conociera la verdad de la relación que una jovencísima Rocío estaba teniendo con Antonio David Flores “Yo no estaba en Argentona y la madre tampoco lo sabía… Cuando hemos ido veíamos que estabais felices, estaban bien… Luego te enteras porque hay comentarios y cosas… Que no me lo ha dicho, que yo no lo he vivido”.