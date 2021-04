Rosa Benito se emociona al escuchar la voz de su cuñada Rocío Jurado: “Me lleva a estar con ella”

‘Ya es mediodía Fresh’ ha comenzado con las luces bajitas y una canción de Rocío Jurado, un momento maravilloso que ha conseguido que a Rosa Benito se la llenaran los ojos de lágrimas. “Escucharla me lleva a estar con ella y me puede, la verdad”, ha asegurado una Rosa emocionada que recuerda los últimos días de Rocío Jurado como unos de los más difíciles de su vida.

Ante la emoción y las palabras de Rosa Benito recordando lo que para ella ha significado su cuñada Rocío Jurado, Miguel Ángel Nicolás ha querido recordar la imagen de Rocío Jurado abrazando a Rosa Benito nada más llegar a España con los pequeños José Fernando y Gloria Camila recién adoptados. “Rocío me quería muchísimo y tengo recuerdos de ella preciosos… ¡No quiero llorar! Llorar es sentimiento y es bonito… Recuerdo mucho cuando estaba mala y yo me ponía con ella, y ella me acariciaba… esto te mueve muchas cosas, pero el final de sus días es para mí lo peor… Esto es historia de los que unos dicen, otros cuentan… pero para mí son los momentos con ella”, aseguraba una Rosa muy segura de lo que ella fue para su cuñada y viceversa “Viendo esos sobran las palabras, un gesto borra todo”.

Rosa no se moja en las infidelidades de la pareja: “Me faltan datos y me faltan cosas, me falta información”

Tras ver las imágenes de la docuserie ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ en la que Rocío Carrasco enseñaba las pruebas de que Antonio David le acusaba de numerosas infidelidades que ella no cometió, Rosa Benito no se ha mostrado del todo clara: “Rocío sé que sí tenía relación con esta gente, con Carlos, con José… Yo quiero ver el documental ya terminado. Me faltan datos y me faltan cosas, me falta información…”. Rosa Benito no ha querido contar todo lo que sabe hasta que la propia Rocío no termine de contar su verdad “Lo de José Parra sé que estuvo porque estuvo en mi casa en Torrejón… Eran amigos de la pandilla”.