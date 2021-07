Rosa Benito, sobre la victoria de Olga Moreno: “Es una ganadora maravillosa”

Rosa Benito se ha acordado en un primer momento de sus sobrinos nietos “Ese momento es un momento único y yo me quedo con que David y Rocío , que lo han estado expresando durante todo el concurso, ver a Olga ganar, es una gran satisfacción”, pero finalmente ha mostrado su opinión sin miedo Yo como concursante la vi que era una ganadora maravillosa, ha sido una concursante maravillosa y yo no voy a mezclar lo de fuera con ‘Supervivientes’ ”.

Aunque Miguel Ángel Nicolás le ha recordado que en su concurso también influyó lo de afuera “ La manipulación es muy dura, a Amador le pusieron de cornudo cuando ni en 8 años separada me han visto en una relación con ningún tío”, Rosa Benito no ha querido mojarse más allá de las rodillas en este asunto.

Respecto a inminente emisión del programa ‘Ahora, Olga’ en el que la ganadora de ‘Supervivientes 2021’ promete contestar a todas las preguntas sobre su concurso y su historia personal, Marta López ha tenido claro que no necesita tiempo para prepararse su verdad “Hasta ahora yo no creo que ha preparado nada, Olga para hablar de ella y de su vida, no creo que necesite mucho tiempo para expresarla y creo que está preparada para contar lo que ella ha vivido… No creo que vaya a hacer un repaso a toda la docuserie… Creo que hablará de lo suyo personal de la docuserie y está bien preparada…”.