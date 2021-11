Bibiana Fernández desmiente haber tenido una relación con el rey emérito: “A su majestad vamos a dejarle donde está, él en su casa y yo en la mía”

“Me quedo sorprendida, sorpresa es la palabra, no me constaba, no tengo constancia de ello y no puedo fabular respecto a una cosa que no ha sucedido porque bastante tiene el rey con lo que tiene y yo tengo yo con lo mío”, así de contundente se mostraba la actriz ante las afirmaciones de Enrique del Pozo en ‘Viva la vida’. Y es que Bibiana ha reconocido haber sido “muy pendón” y haberse “acostado con mucha gente, pero en ese momento tenía pareja y no lo veía ni posible”.