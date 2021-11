El silencio de Olga Moreno tiene un precio: “Hay negociaciones avanzadas aunque no han llegado a un acuerdo”

Marta López, sobre Olga Moreno: “Nos falta saber su versión de la historia, ¿Por qué se han separado?”

Marta López asegura que Olga Moreno no va a hablar: “A todo el mundo que dice que es una pesetera, no es así. Ahora tiene oportunidad de ganar mucho dinero y no quiere hacerlo”

Olga Moreno podría cobrar entre 30.000 y 60.000€ por una entrevista en prensa

Antonio David confirma la noticia, Ro Flores llora en los platós, pero Olga Moreno no dice nada de nada, la ganadora de ‘Supervivientes’ sigue en modo avión. ¿Por qué guarda silencio? ¿Está esperando que suba el precio de su entrevista? Marta López asegura que no, que Olga Moreno no se siente cómoda ante las cámaras y no va a hablar, pero en el Fresh ya hemos calculado cuánto ganaría la ganadora de ‘Supervivientes’ por romper su silencio.

Desde que saltara la noticia de su ruptura con Antonio David Flores, Olga Moreno no nos ha dicho ni una palabra y su testimonio se ha convertido en el tesoro mejor guardado o mejor dicho, el mejor pagado. ¿Cuánto cuesta el testimonio de Olga? Entre 30.000 y 60.000€ será la cuantía que se embolsaría Olga Moreno por una entrevista escrita en cualquier revista del corazón. Una cifra que se podría multiplicar porque Olga Moreno tiene mucho que contar y una única entrevista no sería suficiente.

Y esto solo si habla para alguna revista del corazón, si Olga decidiera sentarse en un plató de televisión y contar la verdad sobre su divorcio del ex Guardia Civil, la cifra sería muchísimo mayor, tanto que no nos la podemos ni imaginar. Con tanto dinero en juego, ¿Por qué no habla Olga Moreno? ¿El silencio sube el precio o es mala estrategia?

Marta López, su gran amiga, asegura que Olga no habla porque no quiere "Ella no se siente cómoda entre las cámaras y sé que ahora mismo no quiere hablar. No te puedo decir que no hable dentro de un tiempo. Ha rechazado un montón de ofertas muy jugosas”. Una información que Miguel Ángel Nicolás ha matizado “Hay negociaciones avanzadas aunque no han llegado a un acuerdo”.