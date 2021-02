María José Campanario responde a Belén Esteban en exclusiva en ‘Ya es mediodía’: "No me arrepiento"

Nuestra compañera del Fresh, Isabel Rábago ha podido hablar en exclusiva con María José Campanario tras las declaraciones de Belén Esteban en el ‘Deluxe’ y nos ha contado cómo está la mujer de Jesulín de Ubrique. Nuestra colaboradora lleva en contacto telefónico con Campanario desde el sábado por la tarde, antes de que Belén respondiera a su carta online y nos ha aclarado que María José no ha visto ni una sola imagen de la Princesa del pueblo en el ‘Deluxe’ y que no tienen ninguna intención de hacerlo. Eso sí, Campanario asegura estar informada porque le están haciendo llegar muchas cosas.

Una de las principales teorías es que Campanario podría no haberse encontrado en un buen estado cuando escribió la carta online a Belén Esteban y ella ha querido aclarar que no es así. “Ella está perfectamente bien, es el resultado de muchas cosas, ella se desahoga” , ha asegurado Rábado dispuesta a desvelar los verdaderos motivos que han movido a Campanario “ Os contaré los motivos y como se siente en esas últimas horas”.

La periodista conoce bien a la mujer del torero y ha aclarado que a ella no le ha sorprendido ni las formas ni el contenido del mensaje, lo único que le ha llamado la atención es que lo haya hecho públicamente. Isabel Rábago ha prometido darnos muchos más detalles de sus conversaciones con María José pero sobre todo, ha querido puntualizar el tema de sus amigos de Facebook “Quiere dejar claro que ella no tiene once mil amigos, tiene muchísimos menos y que no todos tienen acceso a su perfil, muy pocas personas tienen acceso”.