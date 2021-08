‘Alta tensión’ supone el esperadísimo regreso de Christian Gálvez a la televisión y el presentador afronta esta nueva tema con muchas ganas y una ilusión tremenda . Algo que le ha llevado a querer disfrutarse del momento al máximo y no centrarse en opiniones aisladas que no suelen hacer ningún bien .

Marc Calderó ha querido saber por qué había cerrado Christian Gálvez su cuenta de Twitter y el periodista no ha podido ser más claro “Por salud mental”, una respuesta muy acorde con el tema de la gestión emocional de los deportista que estaban tratando en la mesa del Fresh junto a él. “No me apetece no poder disfrutar de este momento, dure lo que dure”, ha asegurado el presentador con la intención de no dejarse llevar por factores externos y vivir al máximo esta nueva oportunidad que estaba deseando que llegara tras una pandemia que les ha tocado muy de cerca y en la que lo han pasado especialmente mal.