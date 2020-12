Fernandisco, sobre el trabajo de Pantoja: “El disco tiene un precio desorbitado”

Ante esta información, Sonsoles Ónega ha conectado en directo con el periodista musical Fernandisco para conocer su opinión al respecto. Como experto ha asegurado que el precio del trabajo de la tonadillera le parece “desorbitado” en los tiempos que corren, pero tiene la sensación que su polémica familiar no le está viniendo ni mal ni bien porque Isabel tiene un público muy fiel: “Es un precio desorbitado, a ese precio es muy complicado vender disco. Pero ahora no se venden discos y ella está vendiendo… El disco no está vendiendo como se esperaba porque está en una encrucijada de caminos que por una parte le va bien y por otra le va mal, pero el público que tiene ella no es un público de descargas o Youtube, es el público que compra el cd y lo escucha en el coche… En su favor, no se están vendiendo discos y ella los vende”.