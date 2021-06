Pilar Rubio, en exclusiva: “Siempre he intentado conciliar mi vida profesional con mi vida personal y voy a intentar que siga siendo así”

La esposa de nuestro Thor Ramos se ve cómo “Una mezcla de todas las diosas”

Pilar Rubio firma el cubilete de ‘Ya es mediodía’ que también firmó su marido Sergio Ramos

Pilar Rubio confirma que no está siguiendo la Eurocopa 2020: “Llevo un mes sin sentarme a ver algo en la tele”

Con el futuro profesional de su marido Sergio Ramos en el aire, Pilar Rubio ha concedido una entrevista exclusiva a Manu del Valle para ‘Ya es mediodía Fresh’. La presentadora ha respondido a todas las preguntas y ha cumplido uno de nuestro deseos del verano… ¡Ha firmado nuestro cubilete!

Son muchas las preguntas que queríamos formularle a Pilar Rubio. En el Fresh nos apasiona el matrimonio Ramos-Rubio y lo queríamos saber todo sobre su futuro más inmediato. La marcha de nuestro Thor Ramos del equipo blanco abre la posibilidad de que la familia no llegue a estrenar su nueva casa de la Moraleja y se marche a vivir a otro país.

Respecto a su marcha de España, Pilar ha sido muy clara “Siempre he intentado conciliar mi vida profesional con mi vida personal y voy a intentar que siga siendo así”. Y es que Pilar por el momento no se ve ni comiendo pasta en Italia o luciendo una boina en Francia “Hoy me veo aquí contigo”. La no llamada de Luis Enrique a su marido para participar en la Eurocopa 2020, parece que ha influido en la decisión de Pilar en no ver ni un solo de los partidos “Llevo un mes sin sentarme a ver algo en la tele”.

No nos ha dado una fecha concreta para la mudanza definitiva y nos ha confirmado que las obras podrían durar mucho más, pero que el momento para estrenar su nueva casa ha llegado “Nunca se acaba pero llega un día que hay que dar el paso”. Una casa impresionante en la que Ramos y ella cuentan con un impresionante gimnasio “Lo importante es que el lugar te ayude para trabajar y conseguir tu objetivo”.

Pilar se ha quedo muy sorprendida al saber que los cactus de su jardín proceden de diferentes partes del planeta “Hay veces que creo que la prensa sabe más que yo misma” y se ha mostrado muy divertida al saber que en el Fresh a su marido le llamábamos Thor Ramos. Aunque nosotros ya la vemos como Afrodita Rubio, ella no se ve como una única diosa, prefiere ser “una mezcla de todas”.

La entrevista de Pilar Rubio ha terminado de la mejor forma posible, ya que la presentadora nos ha firmado el cubilete de ‘Ya es mediodía’. Manu del Valle ha conseguido el cubilete más cotizado de la historia de la televisión, por un lado tiene la firma de Sergio Ramos y por la otra la de su esposa Pilar Rubio. Algo tan cotizado como el libro de la Catedral de Sevilla en el que firmaron los dos el día de su boda.