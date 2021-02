Criticas demoledoras y comentarios ofensivos que no podemos ni imaginar han sido los causantes de la dramática situación que atraviesa la exnovia del nieto del rey emérito . Tras publicar una fotografía en ropa interior, Mar Torres ha reaparecido en sus redes sociales totalmente rota y sin poder dejar de llorar . Si ella llega a saber lo que iba a pasar, tiene pinta de que no se hubiera mostrado en tanga en Instagram .

Ya no estamos ante criticas de seguidores, Mar Torres entre lágrimas asegura que familiares y personas muy cercanas a ella “personas a la que he ayudado mucho” le habían mostrado un rechazo total ante la imagen y le habían llegado a calificar de “prostituta”. Mar no entiende nada porque no ve nada malo en la fotografía y ha pedido respeto “Aunque todo parezca bonito en Instagram, os juro que no lo es… No tenéis que machacar a la gente de esta manera, hacéis mucho daño”.