Gloria Camila no se va a callar: “Hablaré hasta donde me dejen los procesos judiciales que tenemos abiertos”

Recordemos que Gloria tiene demandada a su hermana Rocío con la única intención de salvaguardar el honor de su madre y que no salga a la luz nada que ella no hubiera querido. Respecto a las última informaciones sobre su hermano José Fernando, Gloria ha aclarado que ella no tenía ninguna noticia de que se fuera a casar, que él sigue ingresado y que ya no tiene ninguna relación con Michu “No están juntos, no sé con quién se va a casar”.