La finca Cantora suele ser testigo de un hervidero de gente entrando y saliendo, pero en esta ocasión y según ha informado Araque, no se ha podido ver a ningún trabajador entrar ni salir del recinto . Por lo que en el interior de Cantora solo se encontraría Isabel, Agustín y la madre de ambos. El delito de denuncia falsa habría prescrito , pero la tonadillera podría enfrentarse hasta a 6 años de cárcel por apropiación indebida y desobediencia al juez.

Sabemos que los hermanos Rivera no van a ir por la vía judicial y que se estaría preparando la entrada en la finca para recoger sus pertenencias. Una situación ante la que el reportero nos ha querido mostrar algo que no estamos acostumbrados a ver en las informaciones que se muestran de la familia Pantoja. Y no es ni más ni menos, que la otra cara de la entrada de Cantora: la imagen de los periodistas que hacen larguísimas guardias en la puerta de la finca, como es el caso de nuestra compañera de profesión Mari Luz, quién espera paciente la noticia sentada en una silla de camping.