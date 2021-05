Isabel Rábago, sobre su amistad con Rocío Carrasco: “Me dijo “pregúntame lo que te dé la gana”'

Tras volver a ver a Rocío Carrasco asegurar que ha sentido miedo de salir a la calle , Isabel Rábago ha mostrado su indignación ante la posibilidad de que alguien haya podido sentirse así por los testimonios y acusaciones de otros, y ha vuelto a reconocer que ella llegó a creer la versión de Antonio David Flores “Yo he comprado durante muchísimos años el discurso de Antonio David Flores, hasta que accedo a Rocío Carrasco” .

Y por primera vez, ha contado cómo llegó a tener una relación de confianza con la hija de Rocío Jurado y cómo ella le ofreció saber todo lo que quisiera “Me dio la opción y fue generosa, me dijo “pregúntame lo que te dé la gana” y tuve la opción de escucharla . Y yo jamás se me olvidará, yo volviendo para casa en el coche y lo único que repetía era ¿Qué narices hemos estado haciendo con esta chica?”.

Alba Carrillo le ha reprochado que igual que el resto de periodistas no buscaran información en ambas partes e Isabel le ha explicado que acceder a Rocío era imposible y que tenía que ser ella la que te diera la opción de acceder a su información. Eso sí, ha dejado claro que fueron unos poquitos lo que acudieron a la información judicial para conocer la verdad de los hechos “Se me dieron los documentos judiciales y se me dije que pensara por mí misma”.