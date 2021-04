Isabel Rábago ha criticado duramente la actitud de Rocío Flores en el plató de ‘El programa de Ana Rosa’ , cuando dijo públicamente que su madre no le cogía el teléfono y le pedía que la llamara. “El mensaje que yo leo es ‘cállate, mamá’ porque lo estoy pasando mal, mi hermano lo está pasando mal y mi padre lo está pasando mal”. Además, considera que Rocío Flores no tiene “ninguna empatía hacia su madre” en esas imágenes y que tampoco hay “ningún mensaje de perdón”.

El mensaje de Rocío Flores a su madre

Rocío Flores dijo en ‘El programa de Ana Rosa’ que había intentado ponerse en contacto con Rocío Carrasco , pero que ella no le había cogido el teléfono. Por eso decidió mandarle un mensaje públicamente, de forma que quizá así ella reaccionara. Le pidió que la llamara porque tanto ella como su hermano David lo estaban pasando muy mal. Isabel Rábago ha comentado que no entiende el momento en que decidió enviar este mensaje y que ha sido justo antes de la entrevista que va a conceder Carrasco el próximo miércoles en Telecinco .

Alba Carrillo cree que la situación que está viviendo la familia “no se soluciona con una llamada de teléfono, tienen que tener un mediador y tiene que haber profesionales”. Además, expone que en su momento Rocío Carrasco estuvo dispuesta a llevar a cabo ese proceso, pero que al padre no le pareció bien. Rábago ha ahondado más en este tema: “Cuando la niña es condenada por maltrato continuado, que lo dice un juez, no lo digo yo, la que propone la conciliación es Rocío Carrasco y son la niña y el padre los que lo niegan. Porque para una conciliación tienes que admitir lo que has hecho y pedir perdón”.