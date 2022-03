Jorge Pérez se marca un Marta Riesco, rompe su tabú y se lo quita todo en el cuarto de baño

Jorge Pérez lo ha vuelto a hacer. El Guardia Civil en excedencia ha vuelto a causar impresión en sus redes y no solo porque hacía muchísimo que no nos mostraba su escultural cuerpo sino por el mensaje con el que acompañaba su posado.

A lo Marta Riesco, desde un cuarto de baño, Jorge Pérez se ha visto obligado a tomar la decisión más complicada de sus últimos meses: mostrarnos o no su cuerpazo. Finalmente, el colaborador del Fresh tomaba la decisión de subir esta foto para regalarse a todos sus fans. El Guardia Civil ya no es vigorexico y no tiene miedo a mostrar su cuerpo al natural y acompañarlo de un mensaje más que positivo y motivador para todos sus admiradores.