Ortega Cano no gana para disgustos, a sus problemas de salud y las críticas recibidas por parte de Rocío Carrasco se le suman la mala noticia de la negativa judicial para que su hijo José Fernando pudiera abandonar el centro en el que está ingresado a finales de mes como se había anunciado.

Hace tan solo unos días, Michu desmentia a la revista del saludo asegurando que José Fernando y ella no tenían planes de boda porque no sabía cuándo este iba a salir del centro en el que lleva dos años ingresado y parece que no mentía. La jueza ha rechazado la salida de José Fernando del centro y ha pedido que permanezca un año más internado.